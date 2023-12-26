ياسين الولي يعلن اعتزاله دوليا

الوكيل الإخباري - فجَّر الدولي الموريتاني ياسين الشيخ الولي، نجم الاتحاد المنستيري، مفاجأة كبيرة بعد الإعلان عن قائمة موريتانيا النهائية لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.



واستبعد أمير الدين عبده، مدرب موريتانيا، ياسين الولي، البالغ من العمر 25 عامًا، من القائمة ليقرر الأخير الاعتزال الدولي.



وكشف عبده عن اختياراته لقائمة المرابطين، على النحو التالي:



حراسة المرمي: ناموري دياو، بابكر انياص، بابكر ديوب



الدفاع: إبراهيما كيتا، نوح محمد العبد، محمد دلاهي، الحسن احويبيب، لامين با، عالي عبيد، بكاري انجاي، الخاديم دياو



الوسط: محسن بدة، قاسوما فوفانا، عمر انجوم، بكاري كامارا، سيدي محمد العبد، عبد الله محمود، عماري جاساما، الحاجي با



الهجوم: بوبكاري كويتا، أبو بكر كمارا، حمي الطنجي، سليمان دوكارا، ابنو با، سليمان آن، إدريسا اتيام، سيدي بونه عمار

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