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الثلاثاء، 21-11-2023 04:24 م

ياسين بونو: ميسي هو أصعب لاعب واجهته

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الوكيل الإخباري - المح الحارس المغربي لنادي الهلال السعودي ياسين بونو الى ان ليونيل ميسي هو أصعب لاعب واجهه في مسيرته الرياضية.

وخلال تصريحات له، قال بونو: "لا شك أن ليونيل ميسي هو أصعب لاعب واجهته في الملاعب، كان يظهر بشكل مفاجئ أمامي ويسجل، لقد كان مذهلًا حينما يريد أن يتخذ موقعًا داخل منطقة الجزاء ثم يسجل، لقد كان شرفًا لي أنني لعبت أمامه ومهما سجل في شباكك ففي النهاية هو شرف كبير لي".

وعن انتقاله لنادي الهلال، اختتم: "كنت على معرفة كبيرة بنادي الهلال بكل تأكيد، بالطبع الهلال فريق كبير وقوي في الدوري السعودي ولديه تاريخ كبير وبطولات مميزة، الاستثمارات الأخيرة في الدوري السعودي سيجعل الأمور أفضل".

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