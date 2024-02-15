ياسين بونو يحسم مشاركته أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

الوكيل الإخباري - كشف المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي موقفه من المشاركة في مباراة فريقه أمام نظيره سباهان الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.



وتقام مباراة الهلال ضد سباهان الإيراني التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم الخميس من فبراير الجاري.

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وقال ياسين بونو في تصريحات لقناة ssc السعودية، إنه جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي خلال مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.



وواصل الحارس المغربي في تصريحاته قبل المباراة المرتقبة: "اللاعب المحترف يستطيع التعامل مع جميع المواجهات بجدية".



تصريح ياسين بونو أن الهلال يلعب من أجل الألقاب وهو دائما في أتم الجاهزية لمقابلة أي فريق وفي استكمل في تصريحاته: "جميع لاعبي الهلال على مستوى عال، واللاعبون العائدون من بطولة كأس أمم إفريقيا، لم يضيعوا لياقتهم البدنية، وحصلوا على فترة راحة لمدة 5 أيام، ثم عادوا للتدريبات لمدة يومين، ليكونوا جاهزين مع الفريق".

وعلى جانب أخر، يأتي تأكيد ياسين بونو لجاهزيته لخوض لقاء سباهان، في ظل الأزمة التي يعاني منها الهلال على مستوى حراسة المرمى في ظل إصابة حبيب الوطيان بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب وجود الحارس الشاب أحمد أبو راسين فقط.

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