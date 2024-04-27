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السبت، 27-04-2024 10:13 ص

ياميق يكشف ما قاله لرونالدو في مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - كشف الدولي المغربي، جواد ياميق، عن أسباب انضمامه إلى نادي الوحدة السعودي، رغم حصوله على عروض أوروبية وعربية، وفحوى حديفه مع النجم البرتغالي كريستيانور رونالدو في مونديال قطر.

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وقال ياميق في حوار أجراه مع صحيفة الرياضية "لم أتخذ وقتا طويلا من أجل الانضمام للوحدة. تلقيت اتصالا من المدير التنفيذي للفريق توفيق تونسي، وشعرت بالراحة سريعا، واتخذت قراري".

وأضاف: "تلقيت عروضا من الأهلي والطائي والرياض في السعودية، وكذلك من قطر وإسبانيا وروسيا، لكن فضلت الانضمام للوحدة لأنه فريق كبير، بالإضافة إلى تواجد لاعبين مغاربة فيه".


وتابع: "الدوري السعودي أصبح متوهجا بفضل تواجد العديد من اللاعبين العالميين، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، فهو حاليا من بين أفضل 5 دوريات في العالم".

وأشار ياميق إلى أن: "كريستيانو رونالدو نقطة ضوء كبيرة في دوري روشن، فهو معشوقي منذ الصغر، وكنت أحلم برؤيته".


وكشف الدولي المغربي: "في مونديال قطر، وعندما رأيته وضعت يدي على كتفه وقلت (أعشقك وأنا من معجبيك. كثيرا ما حلمت أن أراك أو ألعب أمامك لكن عندما ألعب باسم منتخب بلادي لن أتركك في أي مكان في الملعب دون رقابة لصيقة)، فرد بابتسامة خفيفة، وأشار لي بالإعجاب بما قلته له".


وأتم جواد ياميق: "من الوارد جدا أن يشهد الدوري السعودي تواجد أشرف حكيمي وحكيم زياش خلال الفترة المقبلة، بفضل تواجد النجوم الذين نجحوا في تجربتهم بالمملكة".

 

ملاعب 

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