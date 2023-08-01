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الثلاثاء، 01-08-2023 10:53 ص

يداعب النمر.. اتحاد جدة يتعاقد مع لاعب من ليفربول (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، الإثنين، تعاقده رسميا مع البرازيلي فابينيو، لمدة 3 سنوات، قادما من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر نادي الاتحاد صورا من مراسم توقيع العقد مع فابينيو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إضافة إلى مقطع فيديو للبرازيلي وهو مع نمر، وعلق عليه: "النمور مسموح لها العبور.. صيفية العميد".

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كما نشر الحساب الرسمي للفريق السعودي مقطع فيديو آخر لفابينيو وهو يداعب نمرا وأسدا في حديقة للحيوان.

 

 

ولم يكشف نادي الاتحاد عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن ليفربول سيحصل على ما يقرب من 45 مليون يورو، بينما سيتقاضى فابينيو راتبا سنويا في الاتحاد يقدر بنحو 25 مليون يورو.

ويعد فابينيو سادس صفقات الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الفرنسيين كريم بنزيما، ونغولو كانتي، القادمين من صفوف ريال مدريد وتشيلسي على الترتيب.

فضلا عن ذلك، تعاقد النادي السعودي مع البرتغالي جوتا قادما من سيلتيك الاسكتلندي، إلى جانب ضمه كلا من سلطان الفرحان من الرائد مجانا، وكذلك صالح العمري من نادي أبها.

وشارك فابينيو (29 عاما) في 219 مباراة بقميص ليفربول في كل المسابقات، منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز" قادما من موناكو، في صيف 2018، وسجل 11 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى.

 

 

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