يمتلك ذكريات جميلة مع الوحدات والفيصلي ،، نادي عربي يشهر إفلاسه (فيديو)

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



أعلن نادي دهوك العراقي إفلاسه بعد مروره بضائقة مالية كبيرة، كاشفا عن توجهه للإنسحاب من دوري الدرجة الأولى العراقي ودوري إقليم كوردستان .







ويمتلك دهوك العراقي الكثير من الذكريات الجميلة رفقة الأندية الأردنية، في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي تحديدا، وذلك عندما واجه الوحدات في دور الـ 8 من نسخة عام 2011 .







وظهر الوحدات بنسخة ممتازة في تلك البطولة، حيث تغلب على الفريق العراقي بنتيجة 5/1 في مباراة جماهيرية أقيمت على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، حيث تقدم الضيوف بهدف لحسين كريم، قبل أن يهدر قائد الوحدات محمود شلباية ركلة جزاء.







وعادل الوحدات يومها النتيجة عن طريق حسن عبد الفتاح قبل نهاية الشوط الأول، فيما شهدت الربع ساعة الأخيرة تسجيل 4 أهداف متتالية عن طريق محمود شلباية "هدفين"، عبدالله ذيب وحسن عبد الفتاح" .



كما فاز الوحدات في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب دهوك في العراق بثلاثية نظيفة، وكانت من إمضاء حسن عبد الفتاح " هدفين" وعيسى السباح .







والتقى دهوك فريق الفيصلي في 4 مناسبات، اثنتان منهما في نفس نسخة مواجهة الوحدات ، وفاز الفريق العراقي بنتيجة 4/2 في واحدة، وتعادلا سلبيا في الثانية، ليتكرر اللقاء بينهما عام 2013 ويفوز الفيصلي ذهابيا وإيابا بنتيجة 1/0 .

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