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الإثنين، 14-08-2023 12:28 م

يورغن كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح

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الوكيل الإخباري -  كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن سبب استبداله نجم الفريق، المصري محمد صلاح، خلال مواجهة تشيلسي، الأحد، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل تشيلسي وليفربول 1-1 على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الأولى من "البريميرليغ".

وقام كلوب باستبدال صلاح في الدقيقة 75 بزميله هارفي إيليوت، وظهرت على صلاح علامات الغضب، وهو يغادر الملعب، وأزال "الضمادة" الملفوفة حول يديه، وسط سخرية من جماهير تشيلسي.

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نحن هنا للفوز بالمباراة، صلاح خارق، مهم للغاية. علينا أن نتخذ قرارات، كنا بحاجة إلى أرجل جديدة.. لديه 500 رقم قياسي مختلف. لا يمكنني التفكير في الأرقام القياسية عندما يتعلق الأمر بالناحية التكتيكية".

مضيفا: "لم أجر محادثة معه بعد، لا أتذكر أنه غادر الملعب سعيدا وأفهم ذلك، لا يوجد شيء أبدا ضد "مو"، هو ليس سعيدا وهذا واضح، أفهم ذلك.. لا مشكلة".

وصنع صلاح هدف ليفربول الوحيد في شباك تشيلسي، والذي سجله الكولومبي لويس دياز، وهي المساهمة الأولى له هذا الموسم.

وكان صلاح يسعى لأن يصبح أول لاعب يسجل في 8 جولات افتتاحية متتالية بالدوري الإنجليزي، وكاد أن يحقق ذلك حيث سجل هدفا في منتصف الشوط الأول، لكنه شعر بالإحباط عندما تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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