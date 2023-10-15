يورو 2024.. موعد وتفاصيل النهائيات

الوكيل الإخباري - تعتبر بطولة كأس أمم أوروبا الأكثر شهرة على مستوى المنتخبات في القارة العجوز، وحجزت مجموعة من الفرق مقعداً لها في النهائيات أبرزها فرنسا وبلجيكا والبرتغال.



ومنذ النسخة الأولى في عام 1960، لم يتمكن سوى عدد قليل من البلدان المتميزة من رفع هذا اللقب، بل إن عدداً أقل من المنتخبات قد فعل ذلك عدة مرات.



الأكثر تتويجاً باللقب

تعد ألمانيا، الدولة المستضيفة لبطولة 2024، إلى جانب إسبانيا الأكثر فوزاً بالبطولات، بمجموع ثلاث ألقاب.



موعد إجراء قرعة يورو 2024

ستستضيف صالة إلبفيلارموني في مدينة هامبورغ الألمانية، يوم السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، قرعة بطولة أمم أوروبا 2024.



شكل قرعة اليورو

بالنسبة لنسخة 2024، سيشكل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات العشر المؤهلة قرعة البطولة، إلى جانب ألمانيا، التي تحصل على مقعد مباشرة كونها الدولة المضيفة، وثلاثة فرق أخرى ستكمل الرباعي من خلال اللعب في التصفيات اعتماداً على المركز الذي أنهوا فيه دوري الأمم الأوروبية.



وسيتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات وفقاً لنتائجها في مرحلة التصفيات، وستكون ألمانيا جزءاً من الوعاء 1 على الرغم من أنها لن تشارك في القرعة، حيث يتم تعيينها تلقائياً في المجموعة A، وستذهب الفرق الثلاثة المصنفة عبر التصفيات إلى الأوعية الأربعة الأخرى.

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