يوفنتوس الإيطالي ينافس النصر السعودي على صفقة !؟

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



كشفت صحفية "توتوسبورت" الإيطالية عن توجه نادي يوفنتوس لفتح باب المفاوضات مع برشلونة لضم لاعبه السابق، البوسني ميراليم بيانيتش. اضافة اعلان

















ويأتي توجه اليوفي للتفاوض مع برشلونة لضم اللاعب بعد تأكيد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، وغيابه عن مباريات الفريق منذ وصوله للكامب نو قادما من إليانز أرينا ستاديوم، وصولا لإعارته لبيشكتاش التركي بالموسم الماضي .















ويتنافس اليوفي مع النصر السعودي الطامح بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط وسطه، علما أن الفريق الإيطالي يضع خيارا آخرا وهو لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



المصدر : ملاعب