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الأحد، 30-04-2023 04:00 م

يوفنتوس ضيفا ثقيلا على بولونيا في الدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على بولونيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب "ريناتو دالارا".


موعد مباراة بولونيا ضد يوفنتوس فى الدوري الإيطالي
 

مباراة بولونيا ضد يوفنتوس في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، تقام فى الساعة 9:45 مساءً بتوقيت الاردن، وتذاع على قناة AD SPORTS Premium 1
 
 
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الثامن برصيد 44 نقطة.
 
وخاض يوفنتوس، بقيادة المدرب ماسيمليانو أليجري، 31 مباراة، حقق الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 5 وتعرض للهزيمة خلال 8 مباريات أخرى، وسيحاول تحقيق الفوز من أجل منافسة لاتسيو على الوصافة.
 
وبعد تعليق حسم النقاط الـ15 ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، يبلغ الفارق بينه وبين لاتسيو نقطتين فقط.
 
فيما يتأهل ثاني وثالث ورابع الترتيب النهائي لدوري أبطال أوروبا، يدور صراع كبير في المراحل الأخيرة على المقاعد الأوروبية وتجنب الهبوط داخل منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الحالي. 
 
وفشل يوفنتوس مؤخرا فى التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا عقب الخسارة أمام فريق إنتر ميلان بنتيجة 1-0، ليخسر بطاقة النهائي بمجموع 2-1 بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في تورينو.
 
ويواجه فريق يوفنتوس شبح الاستبعاد من المسابقات الأوروبية الموسم المقبل 2023-2024، بفرمان من الاتحاد الأوروبى "يويفا". 
 
وبحسب ما نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الاتحاد الأوروبى "يويفا" بدأ التحرك فى قضية يوفنتوس بشأن وجود انتهاكات لقانون اللعب المالى النظيف.
 
وأضافت الصحيفة، أن يويفا أكبر منظمة أوروبية برئاسة ألكسندر تشيفرين فتحت بالفعل تحقيقًا مع يوفنتوس للتباحث حول وجود انتهاكات لقانون اللعب المالى النظيف، لكن تنتظر قضاء القضاء الإيطالى فى هذا الشأن. 
 
وأكملت الصحيفة أن يوفنتوس الذى تفاوض بالفعل على قانون اللعب المالى النظيف قبل عدة مواسم، سيُعاقب بتهمة الحسابات المالية المزيفة وعدم الولاء الرياضى، وهو ما سيعرضه للاستبعاد من المسابقات الأوروبية الثلاثة (دورى الأبطال، الدورى الأوروبى، دورى المؤتمرات)، حال إنهاء الدورى المحلى فى المراكز المؤهلة لأى من المسابقات الثلاثة نهاية الموسم الجارى 2022-2023. 
 
بالإضافة إلى ذلك لن يكون حصول فريق يوفنتوس على بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، كافيًا لكسب مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال معاقبته من يويفا بسبب هذة القضية

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