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الخميس، 25-05-2023 04:22 م

يوفنتوس على أعتاب خسائر مالية ضخمة

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يغيب يوفنتوس عن منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقد، وهو الأمر الذي سيكلف النادي غالياً الموسم المقبل.


ولم يحظ البيانكونيري بموسم سهل، وبعد بداية ضعيفة، نال النادي عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده في يناير/كانون الثاني الماضي، لتزوير مكاسبه الرأسمالية.

واستأنف يوفنتوس العقوبة التي تم إلغاؤها مؤقتًا في انتظار محاكمة جديدة، ما سمح له بالعودة إلى المراكز الأربعة الأولى.

ومع ذلك، لم يدم هذا الأمر، حيث تعرض لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيد الفريق، ما أدى إلى هبوطه إلى المركز السابع في جدول الدوري.

وذكرت صحيفة "لا جاريتا ديللو سبورت"، أن يوفنتوس سيخسر الكثير من الناحية المالية الموسم المقبل.

وبين مكافآت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والليالي الأوروبية في ملعب "أليانز"، سيفقد البيانكونيري حوالي 90 مليون يورو من الإيرادات المحتملة.

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