يوفنتوس في ضيافة ساسولو وروما مع أودينيزي بالدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ساسولو الإيطالي منافسه يوفنتوس في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز. وحقق يوفنتوس الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز"، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.



ويحتل فريق يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد فريق ساسولو في المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة.



ويبحث فريق يوفنتوس عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام ساسولو من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيما يتطلع ساسولو لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الخطر في ترتيب الكالتشيو.



كان اليوفى قد خسر فى الجولة الأخير بالدوري الإيطالي أمام لاتسيو بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.



روما ضد أودينيزي



بينما يستضيف فريق روما صاحب الـ53 نقطة نظيره أودينيزي، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد،على ملعب الأوليمبيكو لحساب منافسات الجولة ذاتها.



ويحتل روما المركز الثالث برصيد 53 نقطة، خلف ميلان (حامل اللقب)، صاحب المركز الرابع، بينما يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 39 نقطة.



كان روما خسر مؤخرا أمام نظيره فريق فينورد روتردام الهولندي بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" 2022-2023، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ماتس فيفر في الدقيقة 54 من عمر اللقاء الذي جمع بين الفريقين.

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من المقرر أن تقام مواجهات الإياب لربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل 20 أبريل، فيما تقام مواجهات نصف النهائي كالتالي: الذهاب الخميس 11 مايو 2023 أما الإياب: الخميس 18 مايو 2023.

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