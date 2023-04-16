الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

صحيفة قطرية: الهاشميون ارتبطوا تاريخيا بالقدس فحفظوا مكانتها وقاموا على رعايتها

وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

الأردن يشارك في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا الاثنين

الدوريات الخارجية: إصابتان بـ3 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

3 اصابات بحريق شقة في أبو علندا

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

استقرار أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 يسجل 40.5 دينارا

4900 معتقل بسجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة و160 طفلًا

تشاد تغلق حدودها مع السودان

الأحد، 16-04-2023 12:18 م

يوفنتوس في ضيافة ساسولو وروما مع أودينيزي بالدوري الإيطالي

4202316103337660925906


الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ساسولو الإيطالي منافسه يوفنتوس في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز. وحقق يوفنتوس الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز"، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد فريق ساسولو في المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة.

ويبحث فريق يوفنتوس عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام ساسولو من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيما يتطلع ساسولو لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الخطر في ترتيب الكالتشيو.

كان اليوفى قد خسر فى الجولة الأخير بالدوري الإيطالي أمام لاتسيو بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

روما ضد أودينيزي
 
بينما يستضيف فريق روما صاحب الـ53 نقطة نظيره أودينيزي، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد،على ملعب الأوليمبيكو لحساب منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل روما المركز الثالث برصيد 53 نقطة، خلف ميلان (حامل اللقب)، صاحب المركز الرابع، بينما يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

كان روما خسر مؤخرا أمام نظيره فريق فينورد روتردام  الهولندي بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" 2022-2023، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ماتس فيفر في الدقيقة 54 من عمر اللقاء الذي جمع بين الفريقين.

اضافة اعلان


من المقرر أن تقام مواجهات الإياب لربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل 20 أبريل، فيما تقام مواجهات نصف النهائي كالتالي: الذهاب الخميس 11 مايو 2023 أما الإياب: الخميس 18 مايو 2023.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202316104812334610579

برشلونة ضيفًا على خيتافي من أجل العودة للانتصارات في الدوري الإسباني

4202315104049757268300

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

420231591221496773990

تفاصيل اتفاق برشلونة مع غوندوغان بعد اجتماع الطرفين

420231515120658755204

سلسلة من الأرقام السلبية تداهم تشيلسي أمام برايتون

4202315144944693623295

الكشف عن حيلة جديدة في قضية برشلونة ونيجريرا

4202315152929181050056

قرار ميسي يحسم مصير نجم برشلونة

أخبار متعلقة
42023410439827977525

قمة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

320232093444284772915

أحداث مؤسفة بعد موقعة إنتر ويوفنتوس

320232010346517094940

واقعة غريبة على الملاعب الإيطالية!

320232011746651044127

هل يفسد راتب مبابي تجديد عقد ميسي؟

3202320113727688720454

5 حقائق صاحبت السقوط النادر لبايرن ميونخ

3202320115848113343002 (1)

روما يخفض سعر بيع أبراهام