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الأربعاء، 24-04-2024 02:19 م

يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا رغم خسارته أمام لاتسيو

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الوكيل الإخباري - أهل فريق يوفنتوس إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا كرة القدم، رغم خسارته أمام مستضيفه لاتسيو (1-2) في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي  للبطولة.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس هدفي "نسور" العاصمة في الدقيقتين (12 و48).

بينما سجل المهاجم البولندي أركاديوش ميليك هدف "البيانكونيري" الوحيد والثمين، بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

وبلغ فريق يوفنتوس، ورغم خسارته، نهائي الكأس، بفضل فوزه على لاتسيو بهدفين من دون رد في مباراة الذهاب، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، ليتفوق بمجموع المباراتين (3-2).

وسيكون يوفنتوس في النهائي بانتظار الفائز من مواجهة نادي أتالانتا وضيفه فيورنتينا الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوزه الأخير بهدف وحيد.

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