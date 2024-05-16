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الخميس، 16-05-2024 02:46 م

يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه على حساب أتالانتا

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الوكيل الإخباري - توج نادي يوفنتوس بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على أتالانتا بهدف دون رد  الأربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

ويدين يوفنتوس بفوزه لمهاجمه الصربي الدولي دوشان فلاهوفيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة ممتازة من كامبياسو في العمق جعلت فلاهوفيتش ينفرد بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية مرت من فوق حارس أتالانتا. 

وحصد يوفنتوس لقب بطولة كأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه حارما منافسه أتالانتا الذي سيواجه باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 22 مايو الجاري، من تحقيق أول لقب له منذ ستة عقود.

وبهذا التتويج، يخرج يوفنتوس من الموسم الحالي بلقب بطولة الكأس، لينهي لعنة "المواسم الصفرية" التي لازمته في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

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