يوفنتوس يتودد إلى رونالدو بتغريدة

الوكيل الإخباري - حرص نادي يوفنتوس على عدم قطع علاقته مع لاعبه السابق، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي.



ونشر يوفنتوس صورة رونالدو، على الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد".



وأكمل النجم البرتغالي، اليوم، 38 عاما، حيث إنه من مواليد 5 فبراير/ شباط 1985.



وكان هناك بعض التوتر في علاقة رونالدو ويوفنتوس في الفترة الأخيرة، بسبب عدم حصول اللاعب البرتغالي على رواتبه المتأخرة.



يذكر أن يوفنتوس اتفق سرا مع رونالدو على خفض راتبه في 2020 أثناء جاحة كورونا، على أن يدفع النادي 20 مليون يورو مستقبلا للدون البرتغالي.





وقدم رونالدو طلبا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، للاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع اليوفي، التي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، لكن رفضه المدعي العام في تورينو.

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