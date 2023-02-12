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الأحد، 12-02-2023 01:21 م

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري - يستضيف يوفنتوس نظيره فيورنتينا مساء اليوم، الأحد، في واحدة من أكثر المباريات عداوة في كرة القدم الإيطالية، في ظل معاناة البيانكونيري هذا الموسم، ضمن مواجهات الثانية والعشرين من منافسات الدورى الإيطالي لكرة القدم لموسم 2022-23.

ويستضيف ملعب أليانز ستاديوم مباراة يوفنتوس وفيورنتينا ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في الثامنة مساءً بتوقيت الاردن.

وعاد يوفنتوس للنصف الأعلى من جدول ترتيب الدوري الايطالي حيث يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة، ويبتعد بفارق 13 نقطة عن مراكز دوري أبطال أوروبا، بعد خصم 15 نقطة من رصيده، بعد فوزه على مضيفه ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية.


فيما يحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر في ترتيب الكالتيشو بر صيد 24 نقطة.

ويتطلع اليوفي لمواصلة الانتصارات والفوز على ضيفه  فيورنتينا للصعود للمركز السابع في الترتيب قبل أن مواجهة نانت الفرنسي في الدوري الأوروبي.

ويأمل نادي يوفنتوس في عودة النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط السيدة العجوز، بعد مدة غياب طويلة بسبب الإصابة والتواجد في المباراة القادمة أمام نادي فيورنتينا.

وبات من المتوقع أن يدخل يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماتيا بيراين.

الدفاع: دانييلو، بيرمر، أليكس ساندرو، دي تشيليو.

 الوسط: لوكاتيلي، رابيو، فيليب كوتيتش، ميريتي.

 الهجوم: دي ماريا، دانييل فلاهوفيتش

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