يوفنتوس يستضيف سامبدوريا بحثاً عن العودة للانتصارات في الدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يخوض فريق يوفنتوس مواجهة قوية عندما يلتقي مع سامبدوريا، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو".



وتقام مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الحادي عشر إلا الربع مساء اليوم، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2022-2023.



ويتواجد يوفنتوس في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 وخسارة مثلها وتسجيل 40 هدفاً وتلقي 20.



ويأمل اليوفي بقيادة مدربه أليجري في العودة للانتصارات من جديد بعدما سقط مؤخرا أمام روما بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الأولمبيكو" في كلاسيكو ناري بالدوري الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة سيريا أي الموسم الحالي 2022-2023.



ويخوض يوفنتوس مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه فرايبورج الألماني، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.



جدير بالذكر أن مواجهة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، معقل الفريق الألماني.



وتأهل يوفنتوس إلى هذا الدور بعدما نجح في تخطي فريق نانت الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور الإقصائي المؤهل لدور الـ16.

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