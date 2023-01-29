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الأحد، 29-01-2023 01:55 م

يوفنتوس يستضيف مونزا لتعديل مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري -  يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره مونزا، اليوم الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

موعد مباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي
 
مباراة يوفنتوس ضد مونزا تقام في الخامسة عصر اليوم، الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري 2023، فى الجولة الـ20 من مسابقة الكالتشيو.

ويحتل يوفنتوس بقيادة المدرب المخضرم ماسيمليانو أليجري المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بعدما خاض البيانكونيري 19 مباراة، انتصر في 11 مباراة وتعادل في 5 وخسر خلال 3 مباريات أخرى.

وجاء تراجع يوفنتوس من المركز الثالث إلى الحادي عشر بعد خصم 15 نقطة من رصيده، بعدما عوقب من المحكمة الفيدرالية بخصم 15 نقطة من رصيده في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وإيقاف بعض مسئوليه بسبب تزويره مكاسب رأسمالية.

وكان يوفنتوس يمتلك 37 نقطة عندما قررت محكمة إيطالية تابعة للاتحاد المحلي للعبة خصم نقاط من رصيده بسبب صفقات التعاقد مع اللاعبين ليتراجع إلى منتصف الجدول ويصبح أنجح أندية إيطاليا بلا فرصة حقيقية في اللحاق بالمتصدر نابولي، ورغم ذلك، فإن الإخفاق في ضمان مقعد في إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل سيكون لطمة أقوى في وجه اليوفي.

وينتظر يوفنتوس دفعة كبيرة بعودة بول بوجبا ودوسان فلاهوفيتش قبل مواجهة مونزا صاحب المركز 13 الذي يبتعد بفارق نقطة واحدة خلف فريق "السيدة العجوز".

ووفقا للصحف الإيطالية، فإنه من المتوقع أن يشارك اللاعبان اللذان غابا لفترة طويلة بسبب الإصابة، حيث لم يخض اللاعب الفرنسي أي مباراة هذا الموسم بينما غاب فلاهوفيتش، الذي شارك مع صربيا في كأس العالم 2022، عن يوفنتوس منذ مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي

وأشاد ماسيميليانو أليجري على تعامل فريقه مع الوضع إذ نحى اللاعبون جانباً المتاعب التي يواجهها النادي خارج المستطيل الأخضر في التعادل 3-3 أمام أتالانتا الأحد الماضي، بعد يومين من صدور حكم المحكمة.

وقال أليجري: "أثبت اللاعبون أنهم يتحلون بالجدية والمسؤولية، كان يومان كهذين كفيلين بالقضاء على أي فريق آخر،نفوز أو نخسر، لكنهم لن يفتقروا أبداً إلى الالتزام".

على الجانب الآخر، يتواجد فريق مونزا في المركز الثالث عشر وفي جعبته 22 نقطة، جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و4 تعادلات، مع تلقي 9 هزائم، وسيحاول إحراج فريق السيدة العجوز على ملعبه ووسط جماهيره.

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