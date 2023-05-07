الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 04:13 م

يوفنتوس يستعيد الوصافة بفوز صعب على أتالانتا

5202371675481950425


الوكيل الاخباري - استعاد يوفنتوس وصافة ترتيب الدوري الإيطالي من لاتسيو بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على مضيفه أتالانتا 2-0 يوم الأحد، في الجولة الـ34 من "الكالتشيو".

وانتظر فريق "السيدة العجوز" حتى الدقيقة 56 لافتتاح باب التسجيل بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، صامويل إلينغ جونيور.

وضاعف المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش النتيجة، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة وارتقى للمركز الثاني متقدما بفارق نقطتين عن لاتسيو الذي خسر أمس أمام ميلان بهدفين دون رد، في حين توقف رصيد أتالانتا عند 58 نقطة في المرتبة السادسة.


تجدر الإشارة إلى أن نابولي صاحب الصدارة بـ80 نقطة، حسم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي في الجولة الماضية.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520237144530416003717

لنس يهزم مارسيليا وينتزع منه الوصافة

52023795632118315825

ليفربول يحسم صفقة أليستر الأسبوع المقبل

520237161443823457983

النني يقرر مغادرة آرسنال

520237134213712596361

الجغبير تستقيل من مجلس إدارة الفيصلي

520237125235376898033

كلوب يكشف عن اللاعب الذي أحدث تأثيرا كبيرا في نتائج ليفربول الأخيرة

520237124245469415162

التشكيل الرسمي لموقعة يوفنتوس وأتالانتا

أخبار متعلقة
420233010844391728568

يوفنتوس ضيفا ثقيلا على بولونيا في الدوري الإيطالي

420231220553145124980

مفاجأة.. يوفنتوس مهدد بخصم 15 نقطة جديدة

420231210635737042580

محمد الشناوي يكشف سر الفوز بكأس مصر

4202312102519692180629

سجن قائد موناكو وسام بن يدر 6 أشهر

420231210385429092753

حرمان الرجاء المغربي من جماهيره

42023129565774616055

تشوكويزي يختار ريال مدريد