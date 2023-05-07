يوفنتوس يستعيد الوصافة بفوز صعب على أتالانتا

الوكيل الاخباري - استعاد يوفنتوس وصافة ترتيب الدوري الإيطالي من لاتسيو بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على مضيفه أتالانتا 2-0 يوم الأحد، في الجولة الـ34 من "الكالتشيو".



وانتظر فريق "السيدة العجوز" حتى الدقيقة 56 لافتتاح باب التسجيل بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، صامويل إلينغ جونيور.



وضاعف المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش النتيجة، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة وارتقى للمركز الثاني متقدما بفارق نقطتين عن لاتسيو الذي خسر أمس أمام ميلان بهدفين دون رد، في حين توقف رصيد أتالانتا عند 58 نقطة في المرتبة السادسة.





تجدر الإشارة إلى أن نابولي صاحب الصدارة بـ80 نقطة، حسم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي في الجولة الماضية.

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