يوفنتوس يستعيد توازنه بحسم الديربي

الوكيل الإخباري - عاد يوفنتوس لسكة الانتصارات في "السيري آ" سريعا بعد أن نجح في حسم الديربي على حساب جاره اللدود تورينو (2-0)، السبت على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.



وفشل البيانكونيري في هز شباك تورينو على مدار الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء، ليخرج الفريقان بشباك نظيفة، بعد أن ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" هدفا مبكرا لأصحاب الأرض بداعي التسلل على مويس كين.



ولكن جاءت الانفراجة بعد بداية الشوط الثاني مباشرة بفضل المدافع الشاب فيديريكو جاتي، ثم عزز البولندي الدولي أركاديوز ميليك التقدم بهدف جديد برأسية في الدقيقة 62.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تورينو عند 9 نقاط يحتل بها المركز الـ12 مؤقتا بعد أن سقط في فخ الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات، الثالثة هذا الموسم.



وضرب فريق المدرب ماسيمليانو أليجري أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه استعاد توازنه بها سريعا بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية خارج قواعده أمام أتالانتا.



كما أن اليوفي واصل علو كعبه في مواجهات الديربي بسجل خالي من الخسارة منذ 8 سنوات، وتحديدا عندما سقط (2-1) في أبريل/نيسان 2015.

اضافة اعلان

ملاعب