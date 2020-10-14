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الأربعاء، 14-10-2020 04:28 م

يوفنتوس يسعى لضم أحد نجوم باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري _ يعتزم نادي يوفنتوس الإيطالي ، التعاقد مع النجم الأرجنتيني دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ،خلال الموسم المقبل مجانا بعد إنتهاء عقده مع الباريسي .

و قال موقع كالتشيو ميركاتو ،إن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع دي ماريا مجانا، عقب انتهاء عقده مع فريقه الفرنسي المقرر لله في يونيو 2021 ، خاصة وأن باريس سان جيرمان لم يقرر حتى الان تجديد عقد الأرجنتيني بسبب كبر سنه ويصل الى 33 عاما بانتهاء عقده.


يذكر أن دي ماريا، انضم لصفوف باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية عام 2015، قادما من مانشستر يونايتد.

وفي حالة انتقال دي ماريا الى يوفنتوس سيكون له حظوظ قوية لاضافة لمسة هجومية قوية لصفوف اليوفي بتواجد رونالدو وديبالا .

المصدر : ملاعب

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