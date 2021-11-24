يوفنتوس يسقط برباعية نظيفة أمام بطل أوروبا (صور)

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتعرض فريق يوفنتوس الإيطالي لخسارة قاسية أمام تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا .وجاءت أهداف تشيلسي الـ 3 الأولى عن طريق لاعبين " إنجليز" فافتتح تريفوه تشالوباه التسجيل لتشيلسي بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، فيما جاء الهدفين الثاني والثالث بأقل من دقيقتين عن طريق رييس جاميس بالدقيقة 56 و كالوم هودسون أودوي بالدقيقة 58.وحاول يوفنتوس تدارك الأمور بعد الثلاثية، فزج مدرب أليغري بالأرجنتيني باولو ديبالا والإيطالي مويز كين والبرازيلي أرثر، إلا أنه دفع ثمن التراجع الدفاعي المبالغ فيه بالساعة الأولى من المبارة ليخرج بخسارة مُذلة، بعد أن سجل الألماني فيرنير الهدف الرابع بالوقت بدل الضائع من عمر المباراة .ولحساب المجموعة ذاتها فاز مالمو السويدي على ضيفه زينت سان بطرسبورغ الروسي بهدف دون رد، ليشعل الصراع على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.وبهذه النتائج انتزع تشيلسي الصدارة من يوفنتوس بفارق الأهداف، بعد تعادلهما بـ 12 نقطة لكل منهما وضمانهما التأهل لدور الـ 16 من البطولة، فيما تقاسم مالمو المركز الثالث مع زينت بـ 3 نقاط لكل منهما .