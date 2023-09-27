يوفنتوس يصالح جماهيره على حساب ليتشي

الوكيل الإخباري - تغلب فريق يوفنتوس على ضيفه ليتشي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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ويدين فريق "السيدة العجوز" بالفضل في انتصاره لمهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "اليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.



وصالح فريق يوفنتوس جماهيره، بعد خسارته أمام مضيفه ساسولو (2-4) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.



بينما يشغل نادي ليتشي المركز الرابع على سلم الترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

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