يوفنتوس يصدم ريال مدريد وبرشلونة

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يعتزم عدم المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.



ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا" فإن اليوفي بدأ إجراءات الانسحاب من مشروع السوبر ليغ وقام النادي الإيطالي بإبلاغ كل من ريال مدريد وبرشلونة.



وجاء قرار يوفنتوس بعد رحيل إدارة إنييلي الرئيس التنفيذي السابق للنادي وذلك على خلفية المخالفات المالية التي تسببت في خصم العديد من النقاط التي حرمت الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا.



وترغب إدارة يوفنتوس في تحسين علاقتها بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي كانت قد تدهورت بسبب إصرار اليوفي على مشروع السوبر ليغ الأوروبي.



وكان اليوفي قد احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، وسيشارك ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.



يذكر أن أندية الدوري الإنجليزي قد أعلنت انسحابها من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي قبل بداية الموسم الماضي.

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