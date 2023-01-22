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الأحد، 22-01-2023 01:59 م

يوفنتوس يصطدم بـ أتالانتا في مواجهة قوية بالدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري -  يخوض فريق يوفنتوس الإيطالي،مواجهة قوية عندما يلتقي ضيفه أتالانتا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي. وتقام مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا مساء اليوم، على ملعب "إليانز ستاديوم"، في الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وتراجع ترتيب فريق يوفنتوس للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بعد القرار الأخير بخصم 15 نقطة من رصيد السيدة العجوز في الكالتشيو، بسبب تزوير لمكاسب رأسمالية.

من ناجية أخرى، قرر المدعي العام في إيطاليا خصم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بعد قبول محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب المدعي العام لإعادة فتح المحاكمة الرياضية ضد يوفنتوس، بسبب تزوير مكاسب رأسمالية. 

وأعلن نادي يوفنتوس أنه قرر تقديم استئناف إلى مجلس الضمان الرياضي "اللجنة الأولمبية الإيطالية" من أجل شرح وتوضيح أسباب القرار".

وتلقى يوفنتوس هزيمة ثقيلة أمام نظيره نابولى، بنتيجة 5 - 1، في المباراة التى جمعتهما علي ملعب "دييجو ارماندو مارادونا"، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو للموسم الحالي 2022 \ 2023.

وكان فريق يوفنتوس صعد لربع نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق مونزا، بنتيجة 2 - 1، في المباراة التى جمعتهما على ملعب "أليانز"، معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا للموسم لحالي 2022-2023.

ويواجه يوفنتوس نظيره فريق لاتسيو، في دور ربع النهائي، بعد أن نجح الأخير في تخطي فريق بولونيا بنتيجة 1 - 0 في نفس الدور.

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