يوفنتوس يعثر على بديل دي ماريا في ريال مدريد

الوكيل الإخباري - بدأ نادي يوفنتوس، محاولاته للتعاقد مع بديل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي رحل عن صفوف "البيانكونيري" عقب نهاية الموسم الحالي.



وأعلن دي ماريا رحيله عن يوفنتوس بعد عام واحد فقط من انضمامه لـ "السيدة العجوز"، قادما من باريس سان جيرمان.



وحسب ما أورده الصحفي الإيطالي "جانيلوكا دي مارزيو" عبر موقعه الرسمي، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الإسباني لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد.



وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير أن الصفقة ستكلف خزائن اليوفي مبلغا تتراوح قيمته من 6 إلى 8 ملايين يورو.



وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق، أن إدارة يوفنتوس بدأت في التفاوض مع فاسكيز وأجرت محادثات أولية مع وكيل أعماله.



ووضع يوفنتوس اللاعب الإسباني، كأول أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، لتعويض رحيل دي ماريا.



ويتبقى في عقد فاسكيز مع ريال مدريد موسم واحد فقط، وسط أنباء تشير إلى عدم رغبة إدارة النادي في تجديد عقده.



وشهدت الأيام القليلة الماضية، رحيل خط هجوم ريال مدريد بالكامل، باستثناء الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريغو.



ورحل عن ريال مدريد، الدومينيكاني ماريانو دياز والإسباني ماركو أسينسيو والبلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما.

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