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الثلاثاء، 17-10-2023 01:03 م

يوفنتوس يفقد دانيلو 20 يوماً

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الوكيل الإخباري - أصيب مدافع يوفنتوس، البرازيلي دانيلو، في عضلة الساق اليسرى خلال فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، ليغيب 20 يوماً عن الملاعب.

قال النادي في بيان له: "اللاعب تعرض لإصابة مع المنتخب وخضع لفحوصات كشفت عن إصابته في الساق اليسرى، وأنه بدأ عملية إعادة التأهيل".

وبذلك يفقد المدرب ماسيمليانو أليغري أحد الأركان الأساسية في فريقه لمدة 20 يوماً، في إطار سعي فريقه للمسابقات الأوروبية بعد الموسم الماضي الكارثي الذي تم فيه خصم 15 نقطة له.

ولم يتم استبدال دانيلو في أي مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل أن يتم استبداله في مباراة البرازيل الأخيرة أمام فنزويلا بسبب إصابة في الشوط الأول.

ويغيب الظهير بالتالي في مباريات ميلان، هيلاس فيرونا، وفيورنتينا، وينتظر عودته أمام كالياري في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

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