يوفنتوس يقابل كريمونيزي لخطف وصافة الكالتيشو

الوكيل الإخباري - يحل نادي يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره كريمونيزي، الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الكروي 2022-2023.



ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، فيما يقع كريمونيزي بالمركز 18 أول مراكز الهبوط برصيد 7 نقاط.



يأمل يوفنتوس في تحقيق الفوز، من أجل مواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، واحتلال وصافة الترتيب ولو مؤقتا ومطاردة ميلان ونابولي على صدارة الكالتيشو.



ويتسلح كريمونيزي بعاملى الأرض والجمهور للفوز وخطف النقاط الثلاثة للهروب من دوامة الهبوط وذيل الترتيب .

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