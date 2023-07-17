يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم لاعب برشلونة

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن خطة يوفنتوس لضم لاعب وسط برشلونة، خلال الصيف الجاري.



ويستهدف يوفنتوس الحصول على خدمات الإيفواري فرانك كيسي، لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه الفرنسي بول بوجبا، والذي أبعدته الإصابة لفترات طويلة، ويعاني لاستعادة لياقته.



وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس اقترح على برشلونة ضم كيسي على سبيل الإعارة.



وأضافت الشبكة، أن يوفنتوس يريد وضع خيار شراء في عقد كيسي، بعد انتهاء فترة الإعارة.



من جانبه، بدأ برشلونة في دراسة العرض المقدم من يوفنتوس، خاصة أن اللاعب خرج من خطط المدرب تشافي هيرنانديز، بعد التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

