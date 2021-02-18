يوفنتوس ينعش أماله بهدف ثمين بدوري الأبطال

الوكيل الاخباري - عاد يوفنتوس الإيطالي من بعيد، وأنعش حظوظه بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته من مستضيفه بورتو البرتغالي بهدفين لهدف، في مباراة الذهاب والتي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب "دراجاو".

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وتقدم بورتو قبل مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء، عندما سجل الإيراني مهدي طارمي الهدف الأول مستغلا حالة الارتباك بين حارس المرمى تشيزيني وزميله الأورغوياني بينتاكور، لتزداد بعد ذلك متابع اليوفي بعد إصابة قائده كيلني وليتم استبداله بديميريال خلال الشوط الأول.



بداية الشوط الثاني كانت مشابهة لبداية الأول فأحرز موسى ماريجا ثاني أهداف بورتو بعد مرور "20" ثانية على بداية الشوط، واضعا فريقه في ضع مريح ومعقدا حسابات اليوفي.



رد فعل الفريق الإيطالي كان ضعيفا للغاية ودون تشكيل أي خطورة تذكر، حتى الدقيقة "82" عندما سجل كييزا هدف فريقه الوحيد والذي جعل حظوظه بالتأهل قوية، لأنه سيحتاج في مباراة الإياب للفوز بهدف نظيف لضمان العبور لربع النهائي.



