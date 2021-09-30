الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 03:31 م

يوفنتوس يهزم تشيلسي بقمة دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
قاد الإيطالي كييزا فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز هام على تشيلسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب اليانز ستيديوم في تورينو لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.اضافة اعلان



وسجل النجم الإيطالي هدف المباراة الوحيد والذي جاء مع انطلاقة الشوط الثاني، ليقود السيدة العجوز لصدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة .

وضربت الفريقان من غيابات كثيرة، حيث احتجب عن يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا، فيما غاب عن تشيلسي الفرنسي نيجولو كانتي.


ولحساب الجولة والمجموعة ذاتها فاز زينت سانت بطرسبورغ الروسي على مالمو السويدي برباعية نظيفة، لينتزع الوصافة من تشيلسي.

 




 

 


 

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