يوفنتوس يواجه سبيزيا بالدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على سبيزيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأحد، على ملعب استاد "ألبرتو بيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.



ويحتل فريق يوفنتوس المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد خصم 15 نقطة من رصيده بسبب قضية تزوير متعلقة بمكاسب رأسمالية، فيما يأتي فريق سبيزيا في المركز الـ 17 برصيد 19 نقطة.



وفاز فريق يوفنتوس في آخر جولتين بالدوري الإيطالي على حساب ساليرنتينا وفيورنتينا بعد خسارتين وتعادل في مسابقة الدوري الإيطالي.



من جهته يرفض ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، الاستسلام للوضع الحالي بعد تراجع اليوفي في جدول الترتيب بعد خصم 15 نقطة كاملة، وطالب لاعبيه بالقتال حتى نهاية الموسم بصرف النظر عن هذا القرار الصادر من محكمة الاستئناف الفيدرالية.



ويواجه أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، شبح الرحيل عن القيادة الفنية للسيدة العجوز بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الموسم الجاري.

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