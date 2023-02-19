الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

دورة تدريبية في إربد حول مهارات القيادة الشبابية

الملك : مجالس المحافظات والبلديات مفتاح أي تطوير في بلدنا

الحكومة تحدد أولويات برنامج تحديث القطاع العام

مدير الأمن العام يرعى ندوة التخطيط الإستراتيجي لإدارة الأزمات

جلسة توعوية بلواء الطيبة حول الوقاية من مرض السرطان

الأحوال المدنية: اصدار وتجديد جوازات السفر للمقيمين باسلام أباد ونيقوسيا إلكترونيا

الأوقاف تكشف عن شركات العمرة المعتمدة لموسم 1444 - أسماء

الملك يهاتف الروابدة معزيا بوفاة عمه

السعايدة: تقنيات على الحدود لعدم دخول مصادر مشعة للأردن

الأوقاف: شروط لمساكن الحجاج الأردنيين أن لا تزيد المسافة عن 2000 متر عن الحرم ومواصلات مجانية

الأحد، 19-02-2023 04:39 م

يوفنتوس يواجه سبيزيا بالدوري الإيطالي

2202319134249916619454 (1)


الوكيل الإخباري -  يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على سبيزيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأحد، على ملعب استاد "ألبرتو بيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد خصم 15 نقطة من رصيده بسبب قضية تزوير متعلقة بمكاسب رأسمالية، فيما يأتي فريق سبيزيا في المركز الـ 17 برصيد 19 نقطة.

وفاز فريق يوفنتوس في آخر جولتين بالدوري الإيطالي على حساب ساليرنتينا وفيورنتينا بعد خسارتين وتعادل في مسابقة الدوري الإيطالي.

من جهته يرفض ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، الاستسلام للوضع الحالي بعد تراجع اليوفي في جدول الترتيب بعد خصم 15 نقطة كاملة، وطالب لاعبيه بالقتال حتى نهاية الموسم بصرف النظر عن هذا القرار الصادر من محكمة الاستئناف الفيدرالية.

ويواجه أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، شبح الرحيل عن القيادة الفنية للسيدة العجوز بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الموسم الجاري.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202319164259707874583

لاستنساخ محمد صلاح جديد.. مشروع إنجليزي في مصر

2202319154112333527109

رونالدو في قفص الاتهام.. ومستشار تحكيمي يبرئ موقفه

2202319134821974207805

أتلتيكو مدريد يواجه بيلباو بالدوري الإسباني

2202319135356990493893

توتنهام يستضيف وست هام بالدوري الإنجليزي

220231994433376284095 (1)

الكشف عن تفاصيل شكوى إيقاف رئيس الهلال

2202319112229564679033

200 مليون يورو تحول بين ميسي وبرشلونة

أخبار متعلقة
2202315163451263715651 (2)

خبر سار ليوفنتوس بشأن بوجبا

220231210370410949697

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي

22023593755972436347

الانتر يتحدى ميلان بديربي الغضب الليلة

120232814541565430311

رونالدو يوجه صفعة جديدة ليوفنتوس

120232285253874726336 (1)

آل الشيخ يفاجئ اللاعب أشرف حكيمي

12023228468117733824

قبيل ظهور رونالدو.. أرقام نادي النصر في الدوري السعودي