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الأحد، 07-04-2024 02:40 م

يوفنتوس يواجه فيورنتينا بالدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري - يخوض يوفنتوس مواجهة قوية أمام فيورنتينا الساعة 10:45 مساء اليوم، الأحد، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 59 نقطة جمعهما من 17 انتصارا و8 تعادلات و5 هزائم على الترتيب. فيما يأتي فريق فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 43 نقطة، حصدهما من 12 انتصارًا و7 تعادلات و10 هزائم.

ويبحث يوفنتوس عن العودة للانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، بعد فشله في تحقيق الفوز خلال آخر 4 جولات متتالية.

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