يونيون برلين يفاوض لاعب ألمانيا السابق

الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إعلامي أن يونيون برلين الألماني مهتم بضم لاعب المنتخب السابق، كيفين فولاند، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لخوض بطولة دوري أبطال أوروبا، التي سيشارك فيها يونيون.



وذكرت شبكة "سكاي" أن يونيون برلين دخل بالفعل في مفاوضات مع اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما.

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ويتواجد فولاند، الذي لعب من قبل لباير ليفركوزن، مع موناكو منذ ثلاثة أعوام، وما زال عقده مستمرا مع الفريق حتى منتصف العام المقبل.



وتتراوح قيمة الصفقة ما بين 6 و7 ملايين يورو.



ولعب فولاند 15 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، كانت آخرها عندما فازت الماكينات على أرمينيا (4/1)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.



ومع يونيون برلين، قد يصبح فولاند بديلا محتملا لشيرالدو بيكر (28 عاما)، إذا رحل عن الفريق هذا الصيف.

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