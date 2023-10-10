يويفا.. حصول انجلترا وإيرلندا على حق استضافة يورو 2028

الوكيل الإخباري - تعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي عن فوز الملف المشترك بين المملكة المتحدة وإيرلندا باستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2028) في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن تركيا انسحبت من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لاستضافة يورو 2023 ليصبح الملف المشترك للدول الخمس بدون منافس لاستضافة البطولة التي تقام بعد خمس سنوات.



وتبين أمس الإثنين أن المنتخب الإنجليزي طلب خوض غمار التصفيات المؤهلة ليورو 2028.

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وحجز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقعدين في البطولة لمنتخبات الدول المستضيفة إذا فشل أي من المنتخبات الخمسة في التأهل عبر التصفيات، ولكن تردد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أبلغ يويفا بالفعل في رغبته بخوض التصفيات.



ويرغب الاتحاد الإنجليزي في أن يبقي الفريق في حالة تنافسية في إطار الاستعداد للبطولة، حيث عانى المنتخب الألماني في خوض مباريات ودية استعداداً ليورو .2024 وهناك مخاوف أيضاً لدى الاتحاد الإنجليزي من مستوى المنافسين الذين سيتم الاتفاق معهم في حال الاستقرار على لعب مباريات ودية فقط.



وإذا لم يتأهل أكثر من منتخبين من المنتخبات الخمسة للبطولة، فإن منتخبين فقط من أصحاب أفضل سجل سينضمان المشاركة كمنتخبات مضيفة. لذلك لا يوجد ضمان بأن المنتخبات الخمسة ستشارك كلها في البطولة.



ووضعت المملكة المتحدة وإيرلندا عشرة ملاعب في ملفها لاستضافة يورو 2028، بواقع ستة ملاعب في إنجلترا وملعب واحد في كل من إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا وإسكتلندا وويلز.



والملاعب الستة في إنجلترا هي ويمبلي وإستاد توتنهام وملعب الاتحاد وسانت جيمس بارك وفيلا بارك والملعب الجديد لإيفرتون في براملي مور دوك.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب كاسيمنت بارك في بلفاست وإستاد أفيفا في دبلن وهامبدن بارك في جلاسكو وملعب الألفية في كارديف، باقي فعاليات البطولة.

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