يويفا يعاقب باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، عقوبة على باريس سان جيرمان، بعد الأحداث التي شهدتها مباراته أمام ضيفه ميلان الإيطالي، الأربعاء 25 أكتوبر 2023.



واستضاف ملعب "حديقة الأمراء" مباراة باريس سان جيرمان وضيفه ميلان (3-0)، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري الأبطال.



وتقرر تغريم نادي العاصمة الفرنسية بمبلغ 98 ألف يورو، تشمل 75 ألف يورو على إشعال ألعاب نارية، بينما تم فرض غرامة 18 ألف يورو على قطع الطرق العامة، و5 آلاف على اقتحام أرضية الملعب.



وطالت العقوبات نادي آيندهوفن الهولندي، حيث سيسدد 25 ألف يور، بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية، وإلقاء أغراض داخل الملعب، والقيام بأعمال تخريبية خلال مباراته أمام ضيفه لانس الفرنسي، بجانب تحذيره من المنع المحتمل لبيع تذاكر دخول لمشجعيه لحضور مباراة في دوري الأبطال خارج الديار.



وتعرض فريق أنتويرب البلجيكي لغرامة 20 ألف يورو، وتم تحذيره من الإغلاق المحتمل لملعبه بسبب أعمال الشغب في المدرجات في المباراة أمام بورتو، كما تعرض جينك البلجيكي أيضا لنفس الغرامة ووجهت له نفس الرسالة بخصوص الملعب لإشعال ألعاب نارية.



كما فرضت على أوليمبياكوس اليوناني غرامة بقيمة 21 ألف يورو لتوجيه إهانات عنصرية من المدرجات، وسلوك غير مناسب من لاعبيه واقتحام الملعب في مباراة وست هام في الدوري الأوروبي، كما وجه له تحذيرا من الإغلاق الجزئي المحتمل لملعبه.



وفرض أيضا على نادي سلافيا براغ التشيكي غرامة بقيمة 20 ألف يورو، بسبب أعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وإلقاء أغراض في ملعب روما.

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