يويفا يكشف عن الجوائز المالية ليورو 2024

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن نظام توزيع المكافآت المالية على المنتخبات المشاركة في نهائيات يورو 2024. وستقام النسخة الـ17 من البطولة المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.

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وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 331 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي رصدها (يويفا) في يورو عام 2020.



وسيحصل كل منتخب مشارك في أمم أوروبا وعددهم 24 منتخبا على 9.25 ملايين يورو ويضاف إليه مليون يورو نظير كل انتصار و500 ألف يورو مقابل التعادل.



وتحصل الفرق المتأهلة لدور الـ16 على 1.5 مليون يورو و2.5 مليون يورو لمنتخبات ربع النهائي و4 ملايين يورو للمتأهلين إلى نصف النهائي.



أما المنتخب الوصيف فسيحصل على 5 ملايين يورو، في حين سيكسب البطل 8 ملايين يورو.



ويبلغ الحد الأقصى للمكافأة، التي يمكن أن يحصل عليها البطل في ختام البطولة 28.25 مليون يورو؛ وذلك في حال فوزه بالمباريات الثلاث في دور المجموعات.



وفي ما يلي قائمة الجوائز المالية ليورو 2024: مكافأة المشاركة: 9.25 ملايين يورو (لكل منتخب). مكافأة الفوز في دور المجموعات: مليون يورو.

مكافأة التعادل في دور المجموعات: 500 ألف يورو. مكافأة التأهل لدور الـ16: 1.5 مليون يورو. مكافأة التأهل لربع النهائي: 2.5 مليون يورو. مكافأة التأهل لنصف النهائي: 4 ملايين يورو. مكافأة التأهل للنهائي: 5 ملايين يورو. مكافأة البطل: 8 ملايين يورو.

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