10 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد

الوكيل الإخباري - يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد، في قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.



يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد، في قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الفريق الكتالوني ونظيره الملكي، اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل فريق برشلونة.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الاردن و مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.





القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة BeIN Sports Premium 1 HD، بتعليق اليمني "حسن العيدروس".



تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.





قناة ARD Das Erste HD الألمانية



التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e



قناة ZDF الألمانية



التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e



قناة Idman



التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E



قناة IRIB Tv3



التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E



قناة Armenia Region



التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E



قناة 3 Sport



التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1



قناة Iran 3



التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902



قناة Comedy TV



التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E



قناة Italia 1



التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird



قناة Rah-e-Farda



التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

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