10 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد

الوكيل الإخباري - يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد، في قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.
يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد، في قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.
ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الفريق الكتالوني ونظيره الملكي، اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل فريق برشلونة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الاردن و مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني
ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة BeIN Sports Premium 1 HD، بتعليق اليمني "حسن العيدروس".
تردد القناة: 11013.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
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