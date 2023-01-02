10 لاعبين انخفضت قيمتهم التسويقية في 2022

الوكيل الإخباري - شهد عام 2022 المنتهي انخفاض القيمة التسويقية للعديد من اللاعبين؛ بسبب تراجع مستواهم أو لتقدمهم في العمر، واستعرض موقع "ترانسفير ماركت" أكثر لاعبين انخفضت قيمتهم التسويقية في 2022 والذي جاء كالتالي:



روميلو لوكاكو

تراجعت قيمة المهاجم البلجيكي المعار من تشيلسي إلى إنتر ميلان التسويقية 45 مليون لتصل إلى 55 مليون، وذلك بسبب تراجع مستواه وتكرار إصاباته.



ستيفان دي فريج

انخفضت قيمة المدافع الهولندي في صفوف إنتر ميلان التسويقية 30 مليون يورو لتصل إلى 15 مليون يورو، وذلك بعد تراجع مستواه.





ماركوس راشفورد

تراجعت قيمة المهاجم الإنجليزي في صفوف مانشستر يونايتد التسويقية 30 مليون يورو لتصل إلى 55 مليون يورو، وذلك بعد البداية السيئة في 2022 قبل استعادة بعض مستواه مؤخراً.



يوسف النصيري

انخفضت قيمة المهاجم المغربي في صفوف إشبيلية التسويقية 25 مليون يورو لتصل إلى 15 مليون يورو، وذلك بعد تراجع مستواه مع النادي الأندلسي قبل أن يستعيد بريقه في المونديال مع أسود أطلس.



ممفيس ديباي

المهاجم الهولندي في صفوف برشلونة تراجعت قيمته التسويقية 25 مليون لتصل إلى 20 مليون يورو، وذلك بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوغرانا.



أنطوان جريزمان

تراجعت قيمة اللاعب الفرنسي في صفوف أتلتيكو مدريد السوقية 25 مليون يورو لتصل إلى 25 مليون يورو، وذلك بعد تذبذب مستواه مع أتلتيكو مدريد قبل أن يستعيد بريقه مع منتخب فرنسا في مونديال 2022.



تيمو فيرنر

المهاجم الألماني الذي انتقل هذا الصيف من تشيلسي إلى لايبزيج تراجعت قيمته التسويقية 25 مليون يورو لتصل إلى 25 مليون يورو، وذلك بعد تراجع مستواه مع البلوز.



ماركوس يورنتي

تراجعت قيمة لاعب أتلتيكو مدريد التسويقية 25 مليون يورو لتصل إلى 35 مليون يورو، وذلك بعد تراجع مستواه مع الروخي بلانكوس.



رافائيل فاران

انخفضت قيمة المدافع الفرنسي في صفوف مانشستر يونايتد التسويقية 25 مليون يورو لتصل إلى 40 مليون يورو، وذلك بعد البداية المتواضعة للسنة قبل تألقه في المونديال.



جادون سانشو

تراجعت قيمة اللاعب الإنجليزي في صفوف مانشستر يونايتد التسويقية 25 مليون يورو لتصل إلى 65 مليون يورو، وذلك بعد تقديم أداء سيئ مع الشياطين الحمر خلال السنة.

اضافة اعلان

ملاعب