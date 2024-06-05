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الأربعاء، 05-06-2024 03:27 م

10 لاعبين يغادرون جدران ليفربول

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي ليفربول، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، مغادرة 10 لاعبين، بنهاية موسم 2023-2024.

ويبدأ ليفربول، حقبة جديدة تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي تولى المهمة خلفا للألماني يورجن كلوب.

وبعد إعلانه سابقا، رحيل الثنائي تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب، أكد النادي، اليوم انضمام بعض اللاعبين الآخرين لركب الراحلين.

وتضم قائمة الراحلين، آدم لويس، ميلكامو فراويندورف، ماتيوس موسيالوفسكي، ناثان جيبلين، فرانسيس جييماه، لوك هيويتسون، نيال أوسبورن وكودي بيلينينجتون.

ووجه النادي الإنجليزي في بيانه، الشكر لكافة اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن النادي، متمنيا لهم التوفيق مستقبلا.

في المقابل، قرر ليفربول، الإبقاء على حارسه أدريان، بعدما قدم له عقدا جديدا، يضمن استمراره بملعب أنفيلد، كما هو الحال مع حارسي الأكاديمية، جاكوب بويتريس وريس ترومان.

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