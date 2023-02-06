11 محاربا مصريا مستعدون لإيقاف ريال مدريد

الوكيل الإخباري - واصلت الصحافة الإسبانية، اليوم الاثنين، تغطيتها المكثفة للمباراة المرتقبة بين ريال مدريد والأهلي المصري، المقررة الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية بالمغرب.



ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن الميرينجي يستعد لمعركته الجديدة دون راحة، حيث سيصل الرباط اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي.



وقالت الصحيفة: "ينتظر ريال مدريد 11 محاربًا مصريًا على استعداد لجعل نصف النهائي مستحيلًا أمام الفريق الملكي.. إنها المباراة الأكثر أهمية في تاريخ الأهلي، وصيف دوري أبطال إفريقيا، والضيف الوحيد الذي تمت دعوته للبطولة".



وتابعت: "شارك الأهلي في المونديال بعد مصادفة تنظيم المغرب للبطولة، بالتزامن مع تحقيق الوداد المغربي للقب دوري الأبطال.. واجتاز أول مرحلتين دون أن تهتز شباكه، بعد الفوز 3-0 ضد أوكلاند سيتي، و1-0 على سياتل ساوندرز".



وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الملكي: "يتسلح الأهلي براحة إضافية تبلغ نصف يوم أكثر من ريال مدريد، وهو ما قد يؤخذ في الاعتبار، عند لجوء الفريق المصري لأسلوب دفاعي ضد الريال".



"ملك إفريقيا"



كما أبرزت تاريخ المارد الأحمر في المونديال، قائلةً: "الأهلي أحد كلاسيكيات كأس العالم للأندية.. إنه الفريق الذي يشارك في هذه البطولة، منذ بدء النظام الجديد عام 2005".



وواصلت: "يعد الأهلي أكثر فريق خاض مباريات في البطولة (20)، بفضل مشاركاته الـ8.. وهذا ليس مستغربًا، لأن ملك إفريقيا لديه 10 ألقاب في دوري الأبطال، أي ضعف ما لدى منافسه الزمالك المصري.. كما أنه جاء في المركز الثالث بالنسخة الأخيرة من كأس العالم، لذا فإنه فريق ذو خبرة دولية كبيرة".



واسترسلت "ماركا": "الأهلي لديه العديد من اللاعبين الدوليين، الذين يتواجدون باستمرار في منتخب مصر، مثل حارس المرمى محمد الشناوي، وقلب الدفاع محمد عبد المنعم، ولاعبي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية.. بالإضافة إلى التونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والمالي أليو ديانج".



واختتمت: "كما أن هناك آخرين يمثلون المنتخب المصري على فترات، مثل: محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمود متولي".

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