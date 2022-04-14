11 هدف في دوري المحترفين ،، تعرف على لائحة الهدافين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااختتمت الجولة الأولى من دوري المحترفين، بإقامة 5 مباريات وتأجيل مباراة السلط والوحدات بسبب مشاركة الأخير بدوري أبطال اسيا، حيث شهدت الجولة تسجيل 11 هدف، وكانت مباراة سحاب ومغير السرحان الأكثر تهديفا بـ 4 أهداف .وإليكم لائحة الهدافين :- هدفين : ديجو كالديرون (سحاب).- هدف : أحمد السليم وحسام العواجي (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة) ، حجازي ماهر ومصعب اللحام (الحسين إربد)، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، أمين الشناينة (الفيصلي).وشهدت مباراة الصريح ومعان تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .