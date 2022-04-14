الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 01:08 ص

11 هدف في دوري المحترفين ،، تعرف على لائحة الهدافين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت الجولة الأولى من دوري المحترفين، بإقامة 5 مباريات وتأجيل مباراة السلط والوحدات بسبب مشاركة الأخير بدوري أبطال اسيا، حيث شهدت الجولة تسجيل 11 هدف، وكانت مباراة سحاب ومغير السرحان الأكثر تهديفا بـ 4 أهداف .اضافة اعلان



 
وإليكم لائحة الهدافين :
- هدفين : ديجو كالديرون (سحاب).

- هدف : أحمد السليم وحسام العواجي (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة) ، حجازي ماهر ومصعب اللحام (الحسين إربد)، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، أمين الشناينة (الفيصلي).

وشهدت مباراة الصريح ومعان تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

 




 

 


 

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