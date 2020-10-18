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الأحد، 18-10-2020 02:56 م

11 هدف في مباراة واحدة.. ليست المرة الأولى !

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الوكيل الإخباري- أنس عشا لفتت هدافة المنتخب الوطني ونادي شباب الأردن رايا حينا الإنظار بتسجيلها "11" هدف في مباراة واحدة، خلال مباراة فريقها مع النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفات والتي انتهت بفوز الشباب "22-0".

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هذا الرقم لم يسجل للمرة الأولى، فقد سبقت إليه لاعبة فريق الناشئات بنادي القادسية راما أبو السندس، قبل أسابيع، عندما أحرزت "11" هدف في مباراة فريقها مع عجلون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري الناشئات، والتي انتهت بفوز القادسية "18-0" .

وتشهد مباريات الكرة النسوية نتائجاً كبيرة من وقت للأخر، نظراً للتفاوت الكبير بين الفرق التي تنافس على الألقاب، وباقي الفرق التي لا زالت حديثة على اللعبة وتعمل على تثبيت أنفسها ومنح الفرصة للفتيات بممارسة كرة القدم، أملاً بالوصول لمستويات متقدمة في المستقبل.



 




 

 


 

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