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السبت، 14-08-2021 01:50 م

13 جولة من الإثارة ،، حصاد دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة الـ "13" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة انهاه الوحدات والسلط بفارق طفيف عن الرمثا والفيصلي.اضافة اعلان


في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات قبل انطلاقها :


1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريقا الوحدات والسلط الترتيب بـ "29" نقطة لكل منهما، الرمثا ثالثا بـ "27" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "26" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حققت فريق الوحدات الفوز بـ "9" مناسبات، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 




شباب الأردن والجليل أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "6" مناسبات لكل منهما، بينما لم يتعادل فريق البقعة أبدا . 

3/ الهزائم :


فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة جميع المباريات التي خاضها وعددها "13".


4/ السجل التهديفي :

شهدت منافسات الدوري تسجيل "197" هدفا حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "29" هدف لكل منهما، فيما لم يسجل البقعة إلا "5" أهداف.
 

5/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريقا الوحدات والرمثا إلا "9" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "32" هدف، ومعان بـ "21" أهداف. 




 




 

 


 

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