13 جولة من الإثارة ،، حصاد دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت منافسات الجولة الـ "13" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة انهاه الوحدات والسلط بفارق طفيف عن الرمثا والفيصلي.في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات قبل انطلاقها :1/ المربع الذهبي :يتصدر فريقا الوحدات والسلط الترتيب بـ "29" نقطة لكل منهما، الرمثا ثالثا بـ "27" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "26" نقطة.2/ الانتصارات :حققت فريق الوحدات الفوز بـ "9" مناسبات، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.2/ تعادلات :شباب الأردن والجليل أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "6" مناسبات لكل منهما، بينما لم يتعادل فريق البقعة أبدا .3/ الهزائم :فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة جميع المباريات التي خاضها وعددها "13".4/ السجل التهديفي :شهدت منافسات الدوري تسجيل "197" هدفا حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "29" هدف لكل منهما، فيما لم يسجل البقعة إلا "5" أهداف.5/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك فريقا الوحدات والرمثا إلا "9" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "32" هدف، ومعان بـ "21" أهداف.