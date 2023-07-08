14 ميدالية للأردن في دورة الألعاب العربية

الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ميداليات البعثة الأردنية مع نهاية منافسات يوم ٧-٧-٢٠٢٣ بدورة الألعاب العربية الى 14 ميدالية ملونة.

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وبحسب اللجنة الأولمبية الأردنية ، حققت البعثة الأردنية 3 ميداليات ذهبية و6 فضية و5 برونزية.



يأتي هذا في وقت واصل المنتخب الوطني للسباحة تألقه في دورة الألعاب العربية ( الجزائر 2023) اليوم الجمعة وحصد 3 ميداليات جديدة من بينها ذهبية وفضيتين.



وجاءت الميداليات عن طريق عماد زبن (ميدالية ذهبية) في سباق سباحة ٥٠ متر حرة بتحقيقه زمن وقدره( 23,59) ثانية ومحمد البدور (ميدالية فضية) في سباق سباحة ٥٠ متر حرة بتحقيقه زمن وقدره ( 23,61) ثانية وليث صباح (ميدالية فضية) في سباق سباحة ٥٠ متر ظهر بتحقيقه زمن وقدره( 27,18) ثانية.



ورفع المنتخب الوطني للسباحة رصيده من الميداليات في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023) إلى 8 ميداليات من بينها ذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين.

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