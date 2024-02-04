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الأحد، 04-02-2024 03:20 م

14 ميدالية للأردن في دورة غرب آسيا البارالمبية

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الوكيل الإخباري - أنهى المنتخب الأردني البارالمبي مشاركته في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا، والتي اقيمت في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة 513 رياضياً ورياضية من 12 دولة، تنافسوا في 7 رياضات.

وشاركت المنتخب الأردني بـ 24 لاعباً ولاعبة في 5 رياضات : رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، كرة الطاولة والريشة الطائرة.

وتمكنت المنتخبات الأردنية من حصد 14 ميدالية من بينها 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية الـ 7 من خلال: عبدالكريم خطاب (وزن 97 كغم) في رفع الأثقال ونجح في كسر رقمه القياسي العالمي و3 ميداليات ذهبية للاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، نبيل مقابلة، في سباقات 5 آلاف متر و1500 متر و800 متر وذهبية للاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد الهندي.

 وفي دفع الكرة الحديدية الذهب أبي سعد في دفع الكرة الحديدية وفاتن عليمات، في منافسات الفردي.

وحقق اللاعب محمد جلهم فضية سباق 1500 متر وفضية حصدها منتخب كرة الهدف وفضية للاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أبي سعد، في منافسات رمي الرمح

ونال اللاعب مصعب الطوالبة الميدالية البرونزية في الريشة الطائرة وأنس عنانزة برونزية دفع الكرة الحديدية ومحمد جلهم برونزية سباق 800 متر ومحمود الحايك برونزية كرة الطاولة لمنافسات الفردي. 

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