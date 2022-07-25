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الإثنين، 25-07-2022 04:02 م

162 هدف في ذهاب الدوري ،، تعرف على الهدافين



الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت مساء الجمعة منافسات ذهاب دوري المحترفين، بإقامة المباراة المؤجلة من مباراة الوحدات وشباب العقبة والتي شهدت الوصول للهدف الـ162 .



 
وإليكم لائحة الهدافين مع ختام المرحلة  :


-5 أهداف : محمد أبو عرقوب (الصريح) و دوغلاس (شباب الأردن) .


- 4 أهداف : مجدي العطار (الفيصلي) و أسامة عقار (شباب العقبة).

 
- 3 أهداف : أحمد سريوة ومهند أبو طه (الوحدات)، محمد العكش (الفيصلي)، عامر جاموس، بكر كلبونة وخضر الحاج (الجزيرة)، بشار الذيابات وحمزة الدردور(الرمثا)، أحمد العشران (مغير السرحان)، حجازي ماهر وفارس غطاشة (الحسين إربد)، ديجو كالديرون (سحاب) وزيد أبو عابد وسليم عبيد، خالد الدردور ووسيم ريالات (شباب الأردن).




  
- هدفين : علي المصري (معان)، محمد الرازم، سند جعارة ومحمود جمال محمود (سحاب)، أحمد أبو كبير، أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، أحمد المنجد، إبراهيم الرواد وخلدون الخزام (معان)، ماركوس و أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة)، منذر أبو عمارة، فراس شلباية، خالد عصام، محمد أنس (الوحدات)، سيف درويش وإبراهيم سعادة (الحسين إربد)، إحسان حداد، حاتم الروشدي وأمين الشناينة (الفيصلي)، عارف الحاج ومعاذ محمود (الصريح) وعلي عزايزة، عبد الرحمن أبو الكاس (الرمثا) .



- هدف : حمزة النعيم (شباب الأردن)، محمد أبو حشيش، مالك علان، أنس العوضات، محمد الدميري، طارق خطاب و أحمد سمير (الوحدات)، إيهاب الخوالدة، عبدالله المناصرة، محمد طنوس ومحمد الكلوب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)،حسين عبيدات، هاشم مبيضين ، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، محمد المشة، يزن الغرابلة، خالد الردايدة(معان)، هاشم بني خالد، كوليبالي، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)، سبيع الحموي، كريم سليمان، معتز العبيدات، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، محمد الحسنات، كريستيان فارغاس، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة(شباب العقبة) ، محمد موالي، كريستيان أوبزور رواد أبو خيزران،عبدالله العطار ومصعب اللحام (الحسين إربد)، عدي ارقيبات، معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)،أنس جبارات، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).




وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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