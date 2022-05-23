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الإثنين، 23-05-2022 12:49 م

17 هدف في الجولة السابعة ،، إليكم لائحة الهدافين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت الجولة السابعة من دوري المحترفين والتي شهدت تسجيل 17 هدف  و الوصول للهدف 89 في البطولة، وابتعاد البرازيلي دوغلاس بصدارة الهدافين، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.
 

 
وإليكم لائحة الهدافين، بعد أن اهتزت الشباك في6 مناسبات أكثرمن الجولة الماضية التي شهدت إحراز 11 هدف فقط:



-5 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .
 
- 3 أهداف : ديجو كالديرون (سحاب)، محمد أبو عرقوب (الصريح)، أسامة عقار (شباب العقبة) وسليم عبيد (شباب الأردن).

  
- هدفين : خلدون الخزام (معان)، وسيم ريالات (شباب الأردن)، أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة)، خالد عصام، محمد أنس ومهند أبو طه (الوحدات)، سيف درويش، فارس غطاشة وحجازي ماهر(الحسين إربد)، محمد العكش وأمين الشناينة (الفيصلي)، معاذ محمود (الصريح)، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).

 


- هدف : أحمد سمير (الوحدات)، أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، سند جعارة، أحمد العيساوي (سحاب)، بكر كلبونة، هاشم مبيضين، عامر جاموس، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة وإبراهيم الرواد (معان)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)، كوليبالي، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)أحمد العشران، معتز العبيدات، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)،  محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة(شباب العقبة) ،  إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران،عبدالله العطار ومصعب اللحام (الحسين إربد)،  عدي ارقيبات، عارف الحاج،معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)، حاتم الروشدي، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).






وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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