20 مليون يورو تقرب ماني من ريال مدريد

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن الدولي السنغالي ساديو ماني بات من الأسماء المتداولة بقوة في أروقة سانتياغو بيرنابيو من أجل التعاقد معه خلال "ميركاتو" الصيف.



وعاش ماني موسماً سيئاً رفقة بايرن ميونخ، إذ تعرض اللاعب للإصابة أبعدته عن مونديال 2022 وعن الملاعب لأزيد من 4 أشهر، ما أثر على مردود "أسد التيرانغا" مع الفريق البافاري.



ولم يشارك ساديو كثيراً مع بايرن ميونخ ولازم مقاعد البدلاء في أغلب مباريات الفريق.



كما أن أزمته مع ليروي ساني أثرت على مستقبله مع عملاق الدوري الألماني، حيث كشفت العديد من التقارير على أن إدارة البافاري ترغب في بيع ماني خلال انتقالات يونيو الجاري، بالإضافة إلى رغبة المدرب توماس توخيل في إحداث ثورة داخل الفريق والاستغناء على عدد من الأسماء البارزة.



وقالت سبورت: "الميرينغي يفكر في التعاقد مع مهاجم بايرن ميونيخ ساديو ماني، للموسم القادم".



وكشفت أن الصفقة ستتراوح بين 20 و30 مليون يورو حسب تقديرات الفريق الألماني.

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