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الأربعاء، 27-12-2023 04:37 م

2023.. عام اختفاء نيمار جونيور

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الوكيل الإخباري - خفت بريق النجم البرازيلي نيمار جونيور تدريجيا خلال المواسم الأخيرة حتى انطفأ تماما طوال العام الجاري 2023.

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قضى نيمار 4 مواسم بقميص برشلونة، فاز خلالها بكل البطولات المحلية والقارية والعالمية، وكان مرشحا بارزا لأرقى الجوائز الفردية.

لكن مسيرة النجم البرازيلي انقلبت رأسا على عقب، بانتقاله من الفريق الكتالوني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.

يبقى نيمار (31 عاما) حتى الآن أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بفضل هذه الصفقة التي تكلفت 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع البارسا.

فقد النجم البرازيلي بريقه على مدار 6 مواسم داخل جدران حديقة الأمراء، حيث ضربته إصابات عديدة ولم ينجح في تحقيق الحلم الأكبر.

جاء نيمار إلى العاصمة الباريسية ليحقق حلم التتويج بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ بي إس جي، لكنه اكتفى بألقاب محلية فقط.

وكانت وصافة دوري الأبطال في 2020 بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ في النهائي هي الإنجاز الأبرز، بينما داهمت نيمار إصابة الكاحل أكثر من مرة.

لم يكمل نيمار موسما واحدا بقميص بي إس جي، لتقرر الإدارة التخلص منه في الصيف الماضي ببيعه لنادي الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

وقبل رحيله لعب النجم البرازيلي 7 مباريات فقط بالقميص الباريسي في 2023، سجل خلالها 3 أهداف.

في 19 فبراير/شباط الماضي تعرض نيمار جونيور لإصابة بكسر في كاحل القدم خلال مباراة ليل في الجولة 24 من الدوري، استلزمت عملية جراحية أنهت موسمه مبكرا.

عاد اللاعب البرازيلي في أواخر فترة الإعداد للموسم الجديد، وسجل هدفين في مباراة ودية أمام تشونبوك هيونداي الكوري قبل أن يتم الاستغناء عنه.

وبقميص الهلال لعب النجم البرازيلي 5 مباريات فقط سجل خلالها هدفا وحيدا في ناساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا بخلاف 3 تمريرات حاسمة.

على المستوى الدولي خاض نيمار 4 مباريات بقميص منتخب البرازيل في 2023 بانطلاقة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل نيمار هدفين في فوز عريض على بوليفيا بنتيجة 1/5 ضمنت له إنجازا تاريخيا بالتربع على عرش الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل (79 هدفا) متفوقا على الأسطورة الراحل بيليه (77 هدفا).

لكن أصيب نيمار خلال مواجهة أوروجواي في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه الأول مع الهلال قبل أن يبدأ بالفعل.

وإجمالا خاض النجم البرازيلي 16 مباراة فقط مع البرازيل وناديي باريس سان جيرمان والهلال طوال العام الجاري، سجل خلالها 6 أهداف فقط ليكون 2023 عام اختفاء نيمار من خريطة الكرة العالمية.

 

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